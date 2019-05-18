Депутат Мосгордумы Шувалова проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в парламент

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в среду проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в столичный парламент. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С введением электронного голосования применение административного ресурса вырастит в геометрической прогрессии. Каждый начальник посадит вокруг себя подчиненных, скажет взять в руки мобильный телефон, открыть такое-то приложение, нажать определенную кнопочку, и все проголосуют так, как нужно», — отметила Е.Шувалова.

Пикет начнется в 9.00 у здания Мосгордумы.