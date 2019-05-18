Киевский центр политисследований и конфликтологии: Выборы в Верховную Раду имеют и плюсы, и минусы для Зеленского

Решение о внеочередных выборах в Верховную Раду поднимет рейтинг нового президента Украины Владимира Зеленского, но может обернуться неблагоприятными последствиями из-за отсутствия у него реальной партии. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Зеленскому выгодно побыстрей провести выборы, потому что он выполняет волю своих избирателей, которые, голосуя за него, дали понять, что они хотят перезагрузки всей политической верхушки. Поэтому он распускает парламент, требует отставки правительства, и это людям должно понравиться», — пояснил эксперт.

При этом М.Погребинский отметил, что у Зеленского «нет реальной партии, а именно своих людей на местах». «Организовать это за такой короткий срок будет невероятно сложно. Особенно будут проблемы на выборах по мажоритарным округам», — уточнил политолог.

М.Погребинский также подчеркнул, что на выборах президента Зеленский получил поддержку «людей принципиально разных взглядов». «Там есть и сторонники, и противники вступления в НАТО; те, кто хотят продолжать сотрудничество с МВФ и наоборот. Украина как была разделена, так такой и остается, и электорат у Зеленского такой же. Поэтому с каждым шагом, неважно каким, он будет терять часть своего электората — либо западного, либо восточного», — считает эксперт.

По мнению М.Погребинского, Зеленский пока еще не осознает всей глубины проблем, которые ему предстоит решать, чтобы, в том числе не потерять свою популярность.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля этого года.