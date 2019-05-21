Столичные власти начали рассылать письма о том, что поп-группа «Френдзона» представляет собой угрозу для детей

Об этом сообщает РБК. В распоряжении издания оказался текст письма. Подлинность подтвердил источник в одном из муниципалитетом, которые являются адресатами послания. Авторы письма ссылаются на московского омбудсмена Татьяну Потяеву и утверждают, что клипы и тексты «Френдзоны» причиняют вред развитию детей, носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. В сообщении отмечается, что в ближайшее время концерты группы в Москве будут запрещены, а песни и клипы изъяты из общего доступа. Потяева сказала РБК, что не просила запрещать концерты, но просила провести проверку, поскольку получила коллективное обращение от родителей детей, побывавших на концерте «Френдзоны».

Эта группа была одним из коллективов, чьи концерты отменяли в регионах в прошлом году. Тогда в администрации президента назвали отмену выступлений глупостью, а президент Владимир Путин поручил представить план по поддержке современной музыки.