Три поезда застряли в тоннеле московского метрополитена

Об этом говорится в Твиттере столичной подземки. Есть ли в составах люди, не сообщается.

Крупный сбой в работе московского метро произошел ближе к 7-ми часам вечера. Приостановили движение поездов сразу на двух ветках – Солнцевской и Большой кольцевой. Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» находится поезд с пассажирами. Источник также говорил о задымлении в тоннеле.

По данным ТАСС, МЧС сейчас проверяет эту информацию. На место событий направляются пожарно-спасательные подразделения. Столичный метрополитен уверяет, что информация о задымлении не соответствует действительности, а также предупреждает, что три станции – «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха» – сейчас закрыты на вход.