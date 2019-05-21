Силовики провели обыски у производителя «Вятского кваса», получившего известность после пресс-конференции Путина

Силовики провели обыски у производителя «Вятского кваса», получившего известность после пресс-конференции Владимира Путина. Об этом РБК рассказал основной владелец завода «Вятич», Николай Курагин. По его словам, с середины апреля силовики изымают документы. Уголовное дело возбуждено по подозрению в незаконных операциях с офшорами. Владелец считает происходящее рейдерским захватом.

Пять лет назад на пресс-конференции с Владимиром Путиным кировский журналист пожаловался президенту, что местный «Вятский квас» не может получить доступа к крупнейшим торговым сетям. В ответ Путин пообещал отечественным производителями отвоевать российский национальный рынок.