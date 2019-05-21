Крупный сбой в работе московского метро

По предварительным данным, в тоннеле на Солнцевской линии застрял поезд. Это произошло между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» больше часа назад, — рассказал источник агентству «Интерфакс». Твиттер столичной подземки сообщает, что сейчас нет движения поездов от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская» Солнцевской линии. Кроме того, нет движения по Большой кольцевой линии от «Раменок» до «Хорошевской». «Савеловская» закрыта на вход. В сообщении также утверждается, что безопасности пассажиров ничто не угрожает. Неисправный поезд уже буксируют в депо. Были ли в этом составе пассажиры, не уточняется.