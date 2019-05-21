Сбой произошел на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро

Интервалы движения поездов увеличены на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро по техническим причинам. Об этом во вторник сообщается в «Твиттере» столичной подземки.

«На Солнцевской и Большой кольцевой линиях увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам», — говорится в сообщении, сообщает ТАСС.