МЧС распространило предупреждение о грозе в Московской области
Она ожидается в ближайшие часы. Порывы ветра могут достигать 17-ти метров в секунду, — пишет со ссылкой на министерство агентство «Москва».
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Она ожидается в ближайшие часы. Порывы ветра могут достигать 17-ти метров в секунду, — пишет со ссылкой на министерство агентство «Москва».
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…