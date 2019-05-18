ГД приняла закон, позволяющий родственникам посещать пациентов в реанимации и палатах интенсивной терапии

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, позволяющий родственникам посещать пациентов в реанимации и палатах интенсивной терапии. Он был внесен в нижнюю палату полтора года назад.

Это важная инициатива в интересах пациентов. При этом родственникам нужно будет соблюдать некоторые правила, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет.

Он добавил, что в Первой Градсокй и многих других московских больницах родственников уже давно пускают в реанимационные отделения.