Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении новых выборов

Они пройдут 21-го июля.

Досрочные выборы выгодны Зеленскому, однако прогнозировать дальнейшее развитие событий пока сложно, — сказал в интервью «Эху Москвы» политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению Погребинского, Зеленский пока не осознал всей глубины проблем, которые ему предстоит решать, чтобы, в том числе, не потерять свою популярность.