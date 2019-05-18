Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении новых выборов
Они пройдут 21-го июля.
Досрочные выборы выгодны Зеленскому, однако прогнозировать дальнейшее развитие событий пока сложно, — сказал в интервью «Эху Москвы» политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По мнению Погребинского, Зеленский пока не осознал всей глубины проблем, которые ему предстоит решать, чтобы, в том числе, не потерять свою популярность.