США ввели санкции против двух крупных российских оборонных предприятий и учебного центра

Под санкции попали московский машиностроительный завод Авангард, Тульское конструкторское бюро приборостроения и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. Они как пояснил Госдепартамент, нарушили закон о запрете поставок оружия массового уничтожения в Иран, Сирию, Северную Корею и ряд других стран. Конструкторское бюро в Туле — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности нашей страны. Оно разрабатывает высокоточное управляемое оружие, систем противовоздушной обороны и боевого стрелкового оружия. Завод Авангард входит в корпорацию Алмаз-Антей, это единственное предприятие, которое производит ракеты для зенитных комплексов С-300 и С-400. Их не только получает российская армия, они ещё идут на экспорт. С этими предприятиями американские ведомства, бизнесмены и компании не будут иметь никаких отношений. В учебном центре под Санкт-Петербургом, который тоже попал под санкции, готовят специалистов для зенитных ракетных войск. Ограничения будут действовать в течение двух лет. Впрочем этот срок может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майклом Помпео.

Госдепартамент также ввел санкции в отношении ряда организаций из Китая и Сирии.