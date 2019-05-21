Сегодня сборная России сыграет заключительный матч первого этапа чемпионата мира по хоккею против команды Швеции

Соперники разыграют первое место в группе.

Шведы только накануне обеспечили себе место в четвертьфинале, обыграв Латвию, а сегодня могут сместить россиян с первого места. Обычно в таких случаях расчетливые шведы сил не жалеют. Скорее всего, победитель встретится в четвертьфинале с Германией, а проигравшему придется играть с Канадой или США, что, естественно куда менее желательно. Именно поэтому тренерский штаб подошел к делу с максимальной серьезностью.

Полевые игроки тренировались в тех же сочетаниях, что и перед матчем со Швейцарией. Также было объявлено, что в ворота вернется основной голкипер Андрей Василевский. Сборная России пока выглядит убедительнее скандинавов, которые проиграли чехам, а латвиейцев победили только потому, что те сняли вратаря при равном счете, что бывает крайне редко, но ничья в основное время их не устраивала. Россияне же – единственная команда на турнире, которая имеет абсолютный результат. Кроме того, наши пропустили только три шайбы, что вообще удивительно для нашего хоккея. Впрочем, шведы всегда отличались тем в том, что умели прятать свою силу до нужного момента.



Матч между сборными России и Швеции начнется в 21.15. трансляция на Первом канале.