Google разрывает сотрудничество с китайской компанией Huawei, попавшей санкционный список американского правительства, — сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщает Рейтер, теперь следующие поколения смартфонов Huawei, еще недавно претендовавшей на то, чтобы обойти корейскую Самсунг на мировых рынках, не будут иметь доступа к сервисам Google, а программное обеспечение Android на устройствах китайского производителя перестанет обновляться. И это при том, что, как сообщает аналитическая компания Canalys, почти половина смартфонов Huawei приходятся на международный рынок.

О решении Google и других американских компаний перестать поставлять китайскому технологическому гиганту компоненты, программное обеспечение, продукты и услуги на основе соответствующего постановления администрации Дональда Трампа было сообщено в минувшее воскресенье, рассказывает телеканал CNBC. В связи с этим для Huawei будет закрыт доступ к сервисам Android и таким приложениям как электронная почта Gmail и навигатор Google Maps.

Тем не менее, накануне правительство США постаралось смягчить возникшее между Пекином и Вашингтоном напряжение и сохранить для Huawei доступ к компонентам и программам Google еще на три месяца. Это временное исключение из санкционного списка будет действовать до 19 августа. Как сказал изданию представитель американской корпорации, обновление программного обеспечения на смартфонах является тем, в чем заинтересованы все потребители продукции компании Google. Торговый департамент США также заявил, что изучит вопрос на предмет того, чтобы, по возможности, продлить установленный трехмесячный период. В список компаний, лишенных права приобретать продукцию, сделанную в США, помимо Huawei вошли еще 68 предприятий. Рейтер напоминает, что в первом квартале текущего года компания была второй в мире по охвату рынка смартфонов. Из 70 миллиардов, которые Huawei тратит на приобретение запчастей и программных продуктов, 11 миллиардов приходятся Qualcomm, Intel и ряд других американских компаний.

Узнав о том, что Google прекратила с ней сотрудничать, Huawei начала готовить к запуску собственную операционную систему.