Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке свержения власти

С понедельника в республике проходит бессрочная акция протеста с требованием переноса президентских выборов из-за возможного отравления одного из кандидатов.

Бессрочная «акция неповиновения» у здания парламента в Сухуми началась накануне. Минувшей ночью протестующие перекрыли два участка дорог на республиканской трассе. Кроме того, в городе перестали работать общественный транспорт и маршрутные такси. Оппозиционеры из Общенационального движения по защите государственности объявили о проведении аналогичных акций протеста по всей стране. Такие меры были названы вынужденными, а целью провозглашена защита местных жителей от произвола власти. В свою очередь, президент Абхазии Рауль Хаджимба считает протесты попытками свержения власти и дестабилизации ситуации в республике.

Между тем, из-за акций оппозиции туристы уже отменяют поездки в Абхазию. Об этом ТАСС рассказала президента союза туризма республики Анна Калягина. По ее словам, отменено до 2 процентов туров, а отрасль потеряла около 1,5 миллионов рублей.

Акции протеста начались после того, как накануне абхазский парламент отказался переносить дату президентских выборов с 21 июля на 23 ноября. Этого требовала оппозиция из-за болезни своего кандидата Аслана Бжании. Его сторонники и члены семьи подозревают, что речь может идти об отравлении. Заболевание Бжании серьезно усложнило политическую ситуацию в Абхазии, считает журналист Ахра Смыр.

Бжания был госпитализирован в апреле с диагнозом «вирусная пневмония». Сегодня спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что, согласно врачебному заключению, политик не был отравлен.

По данным ТАСС, акция протеста на площади перед парламентом Абхазии продолжается – сейчас там находится около 300 человек.