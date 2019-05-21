На Украине началось досудебное расследование в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко

Это связано с событиями в ноябре прошлого года в Керченском проливе, во время которых российские пограничники с применением оружия задержали более 20-ти украинских моряков.

В Киеве расследуют факт возможной госизмены представителей властей, в том числе экс-президента Петра Порошенко, приводит газета «Московский комсомолец» слова первого замдиректора Государственного бюро расследований Украины Ольги Варченко. Досудебное расследование касается также возможного превышения служебных полномочий и действий, направленных на захват власти или свержение конституционного строя. Отмечу, что на сайте бюро фамилия Порошенко не упоминается. Там идёт речь о представителях органа государственной власти, ни одного имени не названо. Расследование проводят по заявлению Андрея Портнова бывшего замглавы администрации Виктора Януковича в период его президентства.

Портнов позавчера вернулся на Украину после пятилетнего отсутствия, а накануне подал заявление. Он пояснил, что после вступления в должность нового главы страны предыдущий официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования. Портнов утверждает, что действия Порошенко, который направил три корабля в Керченский пролив, были умышленной провокацией и привели к потерям в составе военно-морских сил Украины. В ноябре суда вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и взяли курс на Керченский пролив. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками службу безопасности были задержаны с применением оружия. Трое украинцев были ранены, против всех задержанных возбудили дело о незаконном пересечении госграницы. Моряков перевезли в Москву, они остаются в СИЗО.

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Портнова, его хотят допросить как свидетеля по делам о событиях на Майдане в 2014-м году, сообщают «Украинские новости». Добавим, что Государственное бюро расследований – относительно новый правоохранительный орган Украины с беспрецедентными полномочиями, функциями Генпрокуратуры и правом заниматься делами против топ-чиновников.