Госдума приняла закон о доступе родственников в реанимацию

Документ рассматривали больше года.

О проблеме недопуска близких к пациентам говорили несколько лет подряд. В интернете ставили подписи под петициями, а актер Константин Хабенский обратил на ситуацию внимание Владимира Путина. Поручение Минздраву было дано после Прямой линии с главой государства. Новые требования оформились в законопроект только в начале прошлого года. Еще полтора года понадобилось на обсуждение и принятие в трех чтениях депутатами.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, закона ждут сотни тысяч россиян. После вступления в силу новые правила должна заработать как можно скорее без бюрократических проволочек. Действие закона распространяется на родителей, других членов семьи и законных представителей пациента. Их по согласованию с медиками должны будут пускать в реанимацию и палаты интенсивной терапии. Поддерживает закон главврач Первой Градской больницы Москвы Алексей Свет.

В столичных клиниках доступ родственников в реанимационные отделения к пациентам открыт уже давно. Минздрав ранее рекомендовал больницам пускать близких, но рекомендация не была обязывающей, а решения часто оставались жестом доброй воли главного врача.

Министерство здравоохранения обязано будет разработать порядок доступа к пациентам.