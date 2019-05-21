Впервые за 4 года не вышел антикризисный указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих

Впервые за четыре года не вышел антикризисный указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%. По данным источников РБК, всем им восстановили зарплаты до уровня 2015-го года. Эту информацию подтвердили в Кремле, напомнив, что решение принималось в свое время из-за дефицита бюджета. Сейчас наметился профицит, и зарплата чиновников вернулась в прежнее состояние.