Белый дом поддержал идею санкций против проекта строительства газопровода «Северный поток-2»

Об этом в ходе поездки в Киев заявил министр энергетики США Рик Перри. Судя по всему, ограничительные меры действительно будут введены.

Издание Блумберг на прошлой неделе сообщило, что сенаторы Тед Круз (от республиканской партии) и Джин Шахин (от Демократической) готовятся внести законопроект о санкциях против газопровода Северный Поток-2. Санкции, согласно законопроекту, коснутся морских судов, прокладывающих трубы по дну Балтийского моря — руководителям компаний, которым принадлежат суда, будет отказано в американских визах. Кроме того, санкции введут запрет на транзакции с любыми активами на территории США, принадлежащими этим лицам, и введут штрафы для страховых компаний, обслуживающих Северный Поток-2.

Оппозицию Северному Потоку-2 с самого начала публично высказывал и Дональд Трамп. На саммите НАТО в прошлом году президент США заявил, что «Германия является пленницей России» из-за строительства газопровода. Евросоюз разделился по данному вопросу на две группы стран — Германия является главным выгодополучателем Северного Потока-2, а балтийские страны и Польша опасаются попадания в зависимость от России.

Поскольку законопроект о санкциях в отношении Северного Потока-2 подготовили сенаторы от обеих партий, а сенатор Тед Круз является политическим тяжеловесом и соратником президента Трампа, то вероятность принятия закона почти стопроцентная.

«Сенат США, — заявил Министр энергетики США Рик Перри, посетивший Киев во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, — примет закон, Палата Представителей его одобрит, он отправится к президенту, который его подпишет, и так будут введены санкции в отношении Северного Потока-2», сказал Перри.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США поддерживать режим санкций против России.

Проект «Северный поток-2» будет реализован и запущен, несмотря на противодействия США, — утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что давление на этот проект со стороны США неприемлем не только для России, но и для многих стран Европы.

Проект «Северный поток-2» предполагает прокладку двух никто газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешения на строительство. Реализацией проекта занимается компания NordStream. Половину средств инвестирует Газпром, остальную часть – европейские партнеры. В поддержку строительства неоднократно выступала Ангела Меркель. Буквально на днях она говорила, что проект будет реализован, несмотря на принятие новой газовой директивы ЕС. Перевод РБК.

Меркель также признала, что основные споры вокруг проекта связаны с Украиной.

Экономист Сергей Алексашенко затруднился дать прогноз относительно судьбы проекта «Северный поток». Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

По мнению Алексашенко, на сегодняшний день сдерживающим моментов в строительстве Северного потока является позиция Дании, которая не выдала все разрешения, а не угрозы санкций США.

Возможные санкции по Северному потоку доказывают только одно: предыдущие санкции не сработали, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал теле и радиоведущий, глава информационно-аналитического центра «Политика и безопасность» Игорь Виттель.

Он также удивлен откровенно проукраинской позицией США.