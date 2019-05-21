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17:03, 21 мая 2019

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла моежт появиться личная резиденция под Петербургом

Проект оценивается почти в 3 миллиарда рублей.

Для предполагаемой резиденции патриарха реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора. Он находится в городе Пушкине. Заказало реставрационные работы Управление делами президента. Об этом изданию The Bell, рассказали несколько источников на строительном рынке Петербурга. Подряд почти на три миллиарда рублей секретный. Его получила петербургская компания «Геоизол». Данный контракт предусматривает только реставрацию памятника. Все внутреннее убранство — мебель, сантехнику, декоративные элементы и остальное — приобретут отдельно. Стоимость может быть сопоставима с расходами на реставрацию или даже превысит их. Резиденция патриарха будет находиться в трапезной палате комплекса. Площадь постройки составляет почти 3,5 тыс. квадратных метров. В палате будут расположены домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной. Покои патриарха оборудуют с использованием современных дорогостоящих материалов. Как утверждает собеседник издания, проектировщики продумали все, вплоть до системы «умный дом». В соседнем здании разместят гостиничные номера для высокопоставленных гостей патриарха.

Между тем, глава пресс-службы патриарха Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал, что строительство резиденции предстоятеля РПЦ на этой территории не планируется. По его словам, управление делами президента реконструирует расположенный там комплекс, который находится в удручающем состоянии. Этот комплекс Волков назвал исторически принадлежавшим церкви, поэтому, как сказал пресс-секретарь, будет предусмотрено пространство для нужд РПЦ, в том числе для визитов патриарха.



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