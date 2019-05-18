Главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин подписал заявления 11-ти журналистов, которые решили уволиться в знак протеста

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин подписал заявления 11-ти журналистов, которые решили уволиться из газеты в знак протеста. Об этом сам Желонкин сказал агентству ТАСС

. В интервью Deutsche Welle главред сказал, что его претензии связаны не с тем, что журналисты отказались раскрыть источники. По словам Желонкина, он усомнился, что эти источники в принципе существуют.

Конфликт в редакции одной из ведущих российских газет начался накануне. Издание покинули журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Они сказали, что их уволили из-за заметки о возможном уходе с поста спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Следом заявления написали все журналисты отдела политики. Сегодня они обнаружили, что аннулированы их пропуска в редакцию. Об этом «Эху Москвы» рассказали журналистки Мария-Луиза Тирмастэ и Екатерина Гробман.

Накануне председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский сказал в интервью изданию «Белл», что Сафронова и Иванова уволили из-за подозрения в написании заказной статьи.