США планируют ввести санкции против строителей газопровода «Северный поток-2»

Это подтвердил в Киеве министр энергетики страны. Российские власти на это ответили, что санкции проекту не помешают.

Соединённые Штаты не намерены допускать появления газопровода по дну Балтийского моря в обход Украины. Это ещё раз дал понять глава Минэнерго Рик Перри. В Киеве, куда он приехал на инаугурацию президента Владимира Зеленского, американский чиновник объявил, что США очень активно выступают против «Северного потока-2».

По словам Перри, обе палаты Конгресса скоро направят президенту Трампу проект закона, который повлечёт серьёзные последствия для компаний, связанных с проектом. Неделю назад СМИ сообщали, что ограничения затронут тех, кто участвует в прокладке глубоководных трубопроводов для экспорта российского газа. Запрет на въезд в Штаты и блокировка активов в банках ждут бизнесменов и компании, которые продают или арендуют суда для использования их при строительстве трубы. Санкции – негодный политический инструмент так отреагировали в российском МИДе.

Там назвали газопровод коммерчески обоснованным проектом, отвечающим интересам Европы. США обвинили в попытке заставить жителей континента покупать более дорогостоящий американский газ. Проект во многом реализован он в интересах европейцев, уверяет также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новый газопровод Россия планирует запустить в следующем году. Против «Северного потока-2» выступает также ряд стран Восточной Европы, Украина и республики Прибалтики. Там называют российский проект ещё одним инструментом политического давления.