Суд в Карелии вернул пятерых детей семье, глава которой жаловался на давление из-за общественной деятельности

Об этом пишет сайт «Медуза». Анатолия и Лидию Киселевых восстановили в родительских правах после того, как в ситуацию вмешался уполномоченный по правам детей в республике. Родителей ограничили в правах в сентябре. Органы соцопеки посчитали, что дети не получают образования и у них нет нормальных бытовых условий. Анатолий Киселев не раз подчеркивал, что, с его точки зрения, власти мстят ему за борьбу с чиновниками.