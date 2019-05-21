Армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности

Армянский полузащитник футбольного клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности. Английский клуб принял такое решение, посоветовавшись с самим спортсменом и его семьей. Несколько дней назад о том, что Мхитарян может не поехать в Баку, писала газета «Таймс». По ее данным, в «Арсенале» забеспокоились, что футболист может стать целью атаки из-за распространяемых данных о том, что недавно он посещал Нагорный Карабах.

Азербайджан считает Нагорный Карабах своей оккупированной территорией, за посещение которой без разрешения предусмотрена уголовная ответственность.