Досрочные выборы в Верховную Раду собираются провести 21-го июля

Об этом сообщил советник украинского президента Андрей Богдан, — передает телеканал «112 Украина». Богдан добавил, что эту дату сочли наиболее допустимой по итогам встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций Верховной Рады. Советник президента также отметил, что официальный указ о роспуске Верховной Рады будет обнародован в ближайшие дни. Зеленский сказал, что главным аргументом в пользу роспуска стал низкий уровень доверия граждан к парламенту. По словам президента, это всего 4%.