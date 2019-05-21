Сборная Швеции закрыла список четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею, команды Великобритании и Италии сохранили места в элитном дивизионе.

Латвийская команда не помогла сборной России. Если бы прибалты отобрали очки у Швеции, наша команда обеспечила бы себе первое место в группе и менее сложного соперника в четвертьфинале. Надо отдать должное нашим соседям, они сделали все возможное для этого и заставили шведов работать с полной выкладкой, хоть и уступили 4-5. Канада буднично переиграла Данию 5-0. Самое удивительное и драматичное случилось в матчах между аутсайдерами. Британцы, которые уничижительно высказывались о собственной игре, в матче против команды Франции отыгрались со счета 0-3 и победили в овертайме. Франция, которая пять лет назад играла в четвертьфинале, у которой в составе есть игроки из НХЛ, отправляется дивизионом ниже, а Британия остается. На этом перечень сенсаций не был исчерпан. Италия по буллитам переиграла Австрию и тоже сохранила место в элите.

Сегодня заключительный день группового турнира. По итогам матчей будут сформированы четвертьфинальные пары. Если сборная России не проиграет шведам в основное время, то скорее всего сыграет против Германии.