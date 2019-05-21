Решение США поместить Huawei в черный список стала вызовом не только для нее, но и для Google

Решение властей США поместить китайскую корпорацию Huawei в черный список стала вызовом не только для нее, но и для компании Google, а также всей индустрии в целом. Об этом заявил вице-президент европейского отделения китайской компании Абрахам Лю. По его словам, политика вмешалась в деловые отношения. Ранее стало известно, что американские власти отсрочили вступление в силу ограничительных мер для Huawei. Компании выдана временная лицензия на закупку оборудования.