Уволившимся из «Коммерсанта» журналистам восстановят доступ в редакцию

Ранее сотрудники пожаловались на блокировку своих пропусков. Между тем руководство издательского дома намерено провести беседы с каждым из них.

Окончательное решение по каждому написавшему заявление журналисту примут только после беседы, заявил «Интерфаксу» источник в менеджменте «Коммерсанта». По его словам, на данный момент уволены только два сотрудника. Речь идет об Иване Сафронове и Максиме Иванове. Бумаги на увольнение еще 11 человек из отдела политики не подписаны.

Корреспондент Мария-Луиза Тримастэ пожаловалась утром у себя Фейсбуке, что сотрудников того самого отдела не пускают на работу. Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин в интервью «Новой газете» назвал это стандартной процедурой при увольнении. Спустя пару часов зам шеф-редактора Глеб Черкасов сообщил радио «Говорит Москва», что заблокированные пропуска восстановлены.

По словам источников РБК в редакции, написавшим заявления об увольнении закрыли доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.

Акционера «Коммерсанта» в интервью порталу The Bell объяснили увольнение журналистов заказным характером материала про отставку Валентины Матвиенко.