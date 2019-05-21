В издательском доме «Коммерсант» планируют беседы с каждым из 11 журналистов, которые написали заявления об увольнении, прежде чем принимать окончательное решение. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. По его данным, уволены только два сотрудника. Заявления остальным не подписали. Впрочем, ранее шеф-редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин утверждал обратное. Он также заявил, что пропуска журналистам никто не блокировал. Просто постоянные заменили на временные.