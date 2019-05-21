Бывший пилот «Формулы 1» Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет

Накануне семья австрийского спортсмена и предпринимателя сообщила в письме по электронной почте, что 20 мая Лауда «спокойно заснул в окружении близких». Кончину автогонщика подтвердил также его лечащий врач.

Ники Лауда был трехкратным чемпионом мира в классе «Формула 1». В 1976 году он попал в аварию на немецкой трассе Нюрбургринг и получил тяжелые ожоги. Однако через шесть недель спортсмен снова возвратился в строй. Два титула чемпиона мира он завоевал уже после аварии.

Ники Лауда навсегда остался верен «Формуле 1»: он был консультантом «Феррари» и главой команды «Ягуар», а также работал комментатором немецкого телеканала RTL. В последнее время он руководил наблюдательным советом команды «Мерседес».

На протяжении всей жизни Лауда постоянно боролся с последствиями аварии. Два раза ему были проведены операции по пересадке почек. Донорами стали его брат и жена. Прошлым летом бывший спортсмен пережил трансплантацию одного легкого. После этого он постоянно находился под наблюдением в различных клиниках.

Наряду с карьерой автогонщика Ники Лауда также сделал себе имя как успешный предприниматель в сфере летного бизнеса. Он основал несколько авиакомпаний, в том числе Lauda Air и Airline Niki.