В руководстве ИД «Коммерсант» отрицают факт блокировки пропусков журналистам, которые написали заявление об увольнении

В руководстве издательского дома «Коммерсант» отрицают факт блокировки пропусков 11 журналистам, которые написали заявление об увольнении. По словам шеф-редактора издания Владимира Желонкина, постоянные пропуска им просто заменили на временные. Между тем, действующие сотрудники утверждают, что их коллегам не только заблокировали доступ в редакцию, но и вывели их под охраной. Им также закрыли доступ к учетным записям на рабочих компьютерах. Представитель акционера издательского дома Алишера Усманова сообщил, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику.