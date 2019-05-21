США намерены ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток – 2»

По нему российский газ должен поставляться в европейские страны. Министр энергетики США Ник Пери заявил в Киеве, что соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшее время. Власти США ранее заявляли, что могут сами поставлять в Европу сжиженный газ.

Проект «Северный поток 2» будет реализован и запущен, несмотря на возможное противодействие со стороны США. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков добавил, что давление на этот проект со стороны США неприемлемо не только для России, но и для многих стран Европы.