В Абхазии оппозиция перекрывает трассы и требует переноса выборов президента самопровозглашённой республики

Действующий глава Рауль Хаджимба заявил о попытках захвата власти. Генпрокуратура Абхазии начала проверку после масштабных акций протеста.

Митинг оппозиции не прекращается уже сутки у здания парламента в центре Сухуми. Люди требуют переноса выборов президента с лета на конец осени из-за возможного отравления кандидата от оппозиционного блока Аслана Бжании. Выборы назначены на 21 июля. Депутаты парламента вчера отказались их переносить. Оппозиция потребовала отставки главы самопровозглашённой республики, объявила о начале акций неповиновения по всей Абхазии, в ночь на вторник были перекрыты участки автотрассы из Сухуми к российской границе. Это привело к серьёзному затору, сообщает портал Эхо Кавказа. Днём один из участков разблокировали. Митингующие также требуют объективного расследования факта отравления в апреле кандидата от оппозиции. Бжания находился в Москве, его состояние резко ухудшилось, он попал в больницу. Митинг возле парламента продолжается, представители власти к участникам акции не вышли. К парламенту стянут спецназ. Президент Хаджимба обвинил оппозицию в попытках захватить власть. Он опасается оттока отдыхающих из Абхазии.

Из-за протестов в Сухуми не ходит общественный транспорт.