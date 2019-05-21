В Екатеринбурге демонтировали забор, который огораживал предполагаемое место строительства храма в сквере у Драмтеатра

В Екатеринбурге демонтировали забор, который огораживал предполагаемое место строительства храма в сквере возле Драмтеатра, из-за чего в городе случились массовые протесты.

Сегодня в сквере полностью демонтировали капитальный забор, но пока там сохраняются временные ограждения. Утром оттуда начали вывозить строительные материалы под аплодисменты собравшихся в сквере горожан. Теперь территория нуждается в реставрации. Защитники сквера призывают горожан выйти на субботник, а глава фонда святой Екатерины Александр Андреев пообещал привлечь к восстановлению сквера как сторонников сквера, так и защитников храма. Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что забор в сквере на Драме надо убрать, поскольку он «превратился в символ раздора». Как сказал порталу Е1 один из лидеров православного молодежного движения Александр Мезенин, «информационная война, которую вела Русская православная церковь за строительство собора в сквере, проиграна». Кампанию он назвал провалом. Один из лидеров православной молодежи убежден, что надо искать для храма новое место в центре города.

Напомним, что в Екатеринбурге начат сбор предложений о месте, где может быть построен храм св. Екатерины. За сутки администрация Екатеринбурга получила почти три тысячи предложений от горожан.