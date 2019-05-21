В РПЦ подтвердили факт реконструкции резиденции под Петербургом

Ранее сегодня издание The Bell сообщило, что в городе Пушкин строят комплекс для патриарха Кирилла, а работы обойдутся почти в три миллиарда рублей.

Реконструкция Феодоровского городка под Петербургом действительно проводится, но СМИ приводят неточную информацию. Об этом порталу URA.RU заявил представитель патриарха Кирилла Александр Волков. По его словам, объект предназначен для приема иностранных делегаций и проведения встреч на высшем уровне. В этом комплексе предусмотрено «некоторое пространство» для пребывания патриарха. Волков также подчеркнул, что стройка не имеет непосредственного отношения к РПЦ, поскольку ей занимаются управделами президента и подрядчики.

По данным интернет-издания The Bell, речь идет о личной резиденции патриарха. Подряд засекречен, но сумма контракта оценивается в 2 миллиарда 800 миллионов рублей. В эту сумму входит лишь реставрация, а все внутреннее убранство будут закупать отдельно. Покои патриарха оборудуют с использованием современных дорогостоящих материалов и оснастят системой «умный дом».

По данным The Bell, реконструкцию планируется завершить к концу 2021 года.