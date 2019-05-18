Соратник Алексея Навального Леонид Волков этим утром был задержан полицией

Это связано с осенней акцией против пенсионной реформы.

Такси, на котором Волков ехал по одной из подмосковных трасс, остановили около 6 часов утра. Задавали странные вопросы, написал в социальных сетях соратник Навального, возглавлявший его штаб во время мэрской и президентской кампаний.

Сам же основатель Фонда борьбы с коррупцией написал у себя в Твиттере, что Волкова силовики встретили словами «мы вас заждались!». Медиазона напоминает, что политик последние месяцы жил за границей. Оппозиционера доставили в ОВД «Даниловский», где он узнал о сути обвинений. Волкова хотят судить по административной статье о повторном нарушении организации проведения митинга. Юрист ФБК Александр Помазуев говорит, что задержание и пребывание в отделе полиции незаконно.

Акция, за которую придется отвечать Волкову, прошла 9 сентября в Единый день голосования в нескольких российских городах. В столице, где выбирали мэра, задержали полсотни человек, а в Петербурге – более шестисот. Волкову грозит крупный штраф – до 300 тысяч рублей, либо арест на срок до 30 суток.

Суд по делу Волкова может состояться уже сегодня.

Так называемые отложенные протоколы по статье о нарушении проведения или организации митинга существуют исключительно для давления на активистов и оппозицию, — сказал «Эху» Юрист Алексей Глухов.

«Отложенные административки (рассмотрения дела об административном правонарушении — ЭМ) — это излюбленный инструмент силовиков. И понятно, почему в 2012 году федеральный законодатель изменил срок привлечение по статье 20.2 — с 3-х месяцев для всех других составов, в том числе наиболее опасных, до года. Никаких разумных оправданий для этого нет», — сказал он.

А.Глухов добавил, что эта тактика недавно применялась в отношении гражданских активистов Ингушетии и Красноярска, когда люди привлекались за участие в протестных мероприятиях спустя 10 месяцев или даже год.

По делам о митингах, подчеркнул А.Глухов, не проводятся «ни экспертизы, которые могут занимать время, не проводится розыск, или установление личности». По его мнению, это «сделано исключительно для того», чтобы привлекать силовые структуры в тот момент, «когда это крайне необходимо».

Глухов добавил, что эта тактика недавно применялась в отношении гражданских активистов в Ингушетии и Красноярске.

Задержание Леонида Волкова напрямую связаны с предстоящими выборами в Мосгордуму. Такое мнение в эфире «Эха» высказал руководитель Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

О своем участии в выборах заявили двое сотрудников ФБК – сам Жданов и Любовь Соболь.