Движение в защиту прав избирателей «Голос» требует немедленного освобождения своего активиста Романа Удота

Он задержан вчера вечером из-за конфликта с журналистами НТВ. Задержания Удота – это преследование за профессиональную деятельность, — такое мнение в эфире «Эха» высказал со-председатель организации Григорий Мельконьянц.

По версии «Голоса», Роман Удот отобрал телефон у журналистки НТВ, которая снимала его в аэропорту Шереметьево, вызвал полицию и отдал телефон полицейским. Корреспондент написал заявление о краже. В итоге против Удота возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».