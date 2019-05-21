Главный редактор Коммерсанта Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение 11 журналистов из отдела политики

Таким образом они выразили несогласие с увольнением специального корреспондента Ивана Сафронова и редактора Максима Иванов — авторов публикации о Валентине Матвиенко. Журналист газеты Мария-Луиза Тирмастэ пишет в Фейсбуке, что подавшим заявление уже заблокировали пропуска. Они не могут попасть в редакцию.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин утверждает, что пропуска никому не блокировали, просто постоянные документы заменены на временные.

Кремль не собирается вмешиваться в конфликт в «Коммерсанте». Это корпоративный вопрос, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов призвал руководство «Коммерсанта» вспомнить закон о СМИ и «воздержаться от вмешательства в дела редакции. Это хороший тон и залог успеха»