Уходящим из «Коммерсанта» журналистам заблокировали доступ в редакцию

Об этом написала в фейсбуке заместитель заведующего отделом политики Мария-Луиза Тирмастэ — одна из уходящих из «Коммерсанта».

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в редакции «Коммерсанта», журналистам также закрыли доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.

Бывший спецкор «Коммерсанта» Олеся Герасименко сообщает, что написавших заявление журналистов вывели из здания под охраной.

Напомним, накануне Коммерсант вынужденно покинули двое журналистов. Поводом стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. По некоторым данным, на увольнении настояло руководство издательского дома. Протестуя против этого решения, уволился весь отдел политики Коммерсанта.