Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

В частности, в него попали певица Монеточка и футболист Александр Головин.

«30 до 30» — так называется новый рейтинг Forbes, который планируется выпускать ежегодно. Как следует из названия, в него попали 30 россиян. Ранжирования по местам там нет, все участники лишь разделены на 10 категорий – от предпринимательства и финансов до музыки, кино и киберспорта. В рейтинге фигурируют те, кто «к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне». В отличие от других списков Forbes, в этом не указана информация о доходах его участников.

В рейтинг попали как неизвестные широкому кругу читателей люди, так и представители шоу-бизнеса. В частности, в категорию «Музыка и кино» включены клипмейкер Алина Пязок, режиссер Кантемир Балагов и певица Монеточка, а одну из позиций в категории «Новые медиа» заняла блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.

Новый проект Forbes планируется презентовать на Петербургском экономическом форуме.