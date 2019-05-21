Заместителю главы Росрезерва Александру Кирюхину предъявили обвинение в миллиардных хищениях

По делу проходит ещё несколько руководящих сотрудников ведомства.

Фигурантов уголовного дела пятеро. Ключевой – замглавы Росрезерва. Александра Кирюхина следствие считает организатором преступной группы, укравшей у государства больше трёх миллиардов рублей. Деньги были похищены при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, которое хранилось на комбинатах Росрезерва. Руководство ведомства заключило госконтракт с малоизвестной организацией на сумму в 3,2 миллиарда рублей. При этом в ведомстве прекрасно знали, что работы не позволят улучшить качество топлива. Его просто перегоняли из одного резервуара в другой. Росрезерв фиктивно принял работу, подрядчик получил крупную сумму, а государству нанесли крупный ущерб, говорится в материалах следствия. Кирюхин вину не признал, как и другие фигуранты. В числе них бывший начальник одного из управлений Росрезерва Вадим Гаврилов и директор НИИ проблем хранения Сергей Уланин.

Дело против замглавы Росрезерва может иметь политическую подоплёку с целью сместить с должности главу ведомства Дмитрия Гогина. Об этом пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на информированный источник. Он назвал Гогина ставленником бизнесмена Аркадия Ротенберга и не исключил что теперь вопросы могут возникнуть и к главе Росрезерва.