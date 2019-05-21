Представитель патриарха подчеркнул, что стройка не имеет непосредственного отношения к РПЦ

Представитель патриарха Кирилла Александр Волков подтвердил факт реконструкции Феодоровского городка под Петербургом, однако, подчеркнул, что стройка не имеет непосредственного отношения к РПЦ. Всем занимается управделами президента и подрядчики, — сказал Волков корреспонденту URA.Ru. Волков уточнил, что это «место для иностранных делегаций, приемов на высшем уровне и в комплексе предусмотрено некоторое пространство для пребывания патриарха».

Ранее портал The Bell сообщил о строительстве резиденции для патриарха Кирилла в Царском селе под Петербургом. По сведениям издания, стоимость контракта – около трех миллиардов рублей.