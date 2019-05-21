В Кремле есть увереность, что «Северный поток – 2» будет построен – Песков

В Кремле есть уверенность, что «Северный поток – 2» будет построен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистам, — могут ли США помешать строительству «Северного потока-2», — Д.Песков ответил: «Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива».

На вопрос, есть ли в Кремле план действий на случай ввода подобных санкций, Д.Песков ответил: «Проект большей частью уже реализован. Обеспечено большей частью финансирование этого проекта. Он продвигается достаточно быстрыми темпами».

Пресс-секретарь отметил, что проект соответствует коммерческим интересам европейских компаний и «не имеет никакого отношения к политике». «Неоднократно наш президент заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем, собственно, давно уже занимаются США. Это является неприемлемым не только для России, но и для многих стран Евросоюза», — сказал Д.Песков.

Ранее сообщалось, что США могут подготовить новый пакет санкций в отношении компаний, которые участвуют в этом проекте.