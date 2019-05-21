Пресс-секретарь Песков подтвердил, что госслужащим вернули зарплаты, сокращавшиеся на 10 процентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что госслужащим вернули зарплаты, сокращавшиеся на 10 процентов в 2015 году. Об этом он сказал на брифинге.

«Да, я могу это подтвердить, это действительно так», — сказал Дмитрий Песков журналистам об отмене сокращения зарплат на 10 процентов. При этом он подчеркнул, что, «к сожалению, речь не идет об увеличении (зарплат) — просто вернули те 10 процентов, которые срезали в 2015 году».

Пресс-секретарь напомнил, что решение в 2015 году принималось в связи с «дефицитным бюджетом».

«Сейчас бюджет исполняется с профицитом, и те факторы, которые требовали сокращение зарплат на 10 процентов, сейчас исчезли, поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние без какого-либо увеличения», — пояснил пресс-секретарь.

Д.Песков связал возможное повышение заработка госслужащих с «увеличением профицита бюджета». «Это не может исполняться только в отношении госслужащих, это связано с общим уровнем зарплат», — сказал он. «Однако, пока таких факторов нет, и пока об увеличении (зарплат) речь не идет», — пояснил он.