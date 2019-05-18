В Кремль не считают нужным расследовать дело о возможных нарушениях закона о СМИ в отношении журналистов «Коммерсанта»

В Кремль не считают нужным расследовать дело о возможных нарушениях закона о СМИ в отношении журналистов издания «Коммерсант». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» по поводу увольнения журналистов «Коммерсанта».

На вопрос журналиста – не кажется ли в Кремле, что «неофициальные заявления» о нарушении закона о СМИ, которые были допущены в отношении журналистов в издании «Коммерсант» необходимо расследовать, — пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил: «Не кажется».

По словам Д.Пескова, ситуация вокруг «Коммерсанта» является «исключительно корпоративным вопросом».

«Но все, что происходит между редакцией и журналистами — это исключительно корпоративный вопрос этого издания. И мы не считаем себя в праве, и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы», — сказал он.

20 мая 11 журналистов издательского дома «Коммерсант», включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех ее сотрудников, — подали заявления об увольнении по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.