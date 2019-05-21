В штабе Навального связывают задержание ближайшего соратника политика Волкова с предстоящими выборами в Мосгордуму

В штабе Алексея Навального связывают задержание ближайшего соратника политика Леонида Волкова с предстоящими выборами в Мосгордуму. О своем участии в выборах заявили двое сотрудников Фонда борьбы с коррупцией – Иван Жданов и Любовь Соболь. Волкова задержали сегодня утром и доставили в ОВД «Даниловский». Это связано с митингом против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября прошлого года.