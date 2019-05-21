В составленный Forbes рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет попали Анастасия Ивлеева и Монеточка

Российский Forbes впервые выпустил рейтинг «30 до 30» — в него вошли 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. Рейтинг будет ежегодным.

Критериями для отбора являлись «возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне». В отличие от аналогичных иностранных рейтингов в российском не представлена информация о доходах его участников.