Личная резиденция может появиться у патриарха Кирилла в Петербурге

Стоимость проекта почти 3 миллиарда рублей.

Для предполагаемой резиденции патриарха реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора. Он находится в городе Пушкине. Заказало реставрационные работы Управление делами президента. Об этом изданию The Bell, рассказали несколько источников на строительном рынке Петербурга. Подряд почти на три миллиарда рублей секретный. Его получила петербургская компания «Геоизол». Данный контракт предусматривает только реставрацию памятника. Все внутреннее убранство — мебель, сантехнику, декоративные элементы и остальное — приобретут отдельно. Стоимость может быть сопоставима с расходами на реставрацию или даже превысит их. Резиденция патриарха будет находиться в трапезной палате комплекса. Площадь постройки составляет почти 3,5 тыс. квадратных метров. В палате будут расположены домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной. Покои патриарха оборудуют с использованием современных дорогостоящих материалов. Как утверждает собеседник издания, проектировщики продумали все, вплоть до системы «умный дом». В соседнем здании разместят гостиничные номера для высокопоставленных гостей патриарха.

Часть объекта планируют отвести под музей. Как считают эксперты издания, в таком случае здание, как Храм Христа Спасителя в Москве, будет принадлежать светским властям, но часть прибыли получит РПЦ.