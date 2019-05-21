В Австрии вследствие видео-скандала вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе начался правительственный кризис

Все министры от Австрийской партии свободы оставили свои посты. Под угрозой также будущее канцлера Себастиана Курца.

Накануне канцлер предложил министру внутренних дел Херберту Киклу уйти в отставку. Член Австрийской партии свободы стал непредсказуемым риском в кабинете. Канцлер высказал опасение, что в случае разбирательства вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе министр внутренних дел должен был бы вести расследование против себя самого. В момент записи видео на Ибице Кикл был генеральным секретарем партии и отвечал за финансы.

Под началом МВД находятся также все спецслужбы Австрии. Ранее в Германии стало известно о возможном сокращении взаимодействия немецкой контрразведки с австрийской. Причиной называется повышенный риск утечки информации в Россию.

После отставки Кикла все министры от Австрийской партии свободы заявили о намерении выйти из кабинета. До новых выборов, намеченных на сентябрь, Австрией должно управлять временное правительство. Председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вегнер потребовала отставки канцлера и замены всего кабинета экспертами.

Оппозиция призвала вынести вотум недоверия канцлеру Себастиану Курцу. Это предложение собирается поддержать Австрийская партия свободы. В этом случае президент Австрии должен будет уполномочить другого политика образованием нового правительства.

Себастиан Курц назвал поведение бывшего вице-канцлера позором для всей Австрии. После скандального разоблачения все партии германского бундестага за исключением Альтернативы для Германии призвали к отказу от сотрудничества с правыми популистами.