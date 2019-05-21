Сотрудникам Кремля и Белого дома вернули докризисные зарплаты

С 2015 года они получали меньше на 10 процентов.

Сколько отняли, столько и вернули, — так суть манипуляций с окладами объяснил РБК один из близких к администрации президента собеседников. То же самое сказал источник в правительственных кругах. Зарплату работающим с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым урезали с 1 мая 2015 года. Финансовые вопросы регулировались специальным указом. Но с начала этого года жалование восстановили в прежнем объеме. Возвращение зарплат не анонсировали, равно как и не объясняли, с чем это связано. Хотя слухи ходили давно.

Зарплаты среди прочего были урезаны главам силовых ведомств, федеральным министрам, членам Центризбиркома и другим высокопоставленным служащим. С января сенаторам и депутатам подняли урезанные зарплаты, которые привязаны к окладам членов правительства.

Государственный бюджет в прошлом году был сверстан с профицитом почти в три триллиона рублей.