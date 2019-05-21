На Минкультуры пожаловались в ФАС из-за предложения перевести зарплаты сотрудников в системно значимые банки

В этом усмотрели нарушение конкуренции.

Письмо Минкультуры разослало подведомственным организациям ещё в конце февраля. Но стало о нём известно лишь сегодня. Банк Санкт-Петербург направил жалобы в Минфин, антимонопольную службу и Ассоциацию российских банков. И рассказал им о письме, в котором Минкультуры ограничивает своих сотрудников в возможности пользоваться услугами кредитных организаций по желанию. Зарплаты рекомендовано переводить только в крупнейшие российские банки, пишет газета Коммерсант. Это может привести к ухудшению условий обслуживания сотрудников, отметили в банке, подавшем жалобы. Газета отмечает, что в список системно значимых кредитных организаций входит 11 банков, которым принадлежит более 60ти процентов активов сектора. Правовым бескультурьем и грубейшим нарушением антимонопольного законодательства назвал письмо глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. В ФАС сказали, что изучают проблему. В Минкультуры пояснили изданию, что это всего-навсего рекомендации, их подготовили по поручению вице-премьера Ольги Голодец. Газета выяснила, что такие же предложения получили организации, подведомственные министерству спорта.

В России 5 лет действует закон, который позволяет сотрудникам требовать перечислять зарплату в банк по их выбору.